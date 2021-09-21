Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что хочет стать значимым футболистом для России и отметил, что в стране за его игрой следят многие.

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«Нельзя сказать, что я чувствую давление со стороны соотечественников, но в России ожидания высоки. Я принимаю это как поддержку, потому что знаю, что за матчами с моим участием в России многие следят и смотрят выступления «Монако» по телевизору. Я надеюсь стать значимым футболистом для России с исторической точки зрения, встать в один ряд с великими игроками, оставившими после себя след своей игрой. Когда я был молод, то мне очень нравился Андрей Аршавин. Нужно сказать, что у него был агрессивный стиль игры, он всегда старался бить по воротам и быть в нужном месте в нужное время. Я во многом вдохновлялся его игрой», – приводит слова Головина официальный сайт «Монако»

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В Лиге 1 сезона-2021/22 Головин провел 4 матча и забил 1 мяч.

Всего в нынешнем сезоне на его счету 9 встреч, 2 гола и 2 ассиста.

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