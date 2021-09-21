Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением об игровых и человеческих качествах полузащитника сборной России Александра Головина.
«Он важный футболист в нашей игре. Нужно убедиться, что он в хорошей форме. Я очень доволен им. Он интеллигентный парень, немного интроверт, не считает себя звездой. Когда я пришел в команду, то сказал ему, что с его навыками он должен забивать и отдавать больше передач. Я прошу его занимать лучшие позиции, чтобы он больше присутствовал в зоне соперника и забивал так, как сделал это в игре с «Ниццей». Для меня такой игрок, как он, должен забить 10 голов и отдать 10 передач за сезон. Думаю, что у него есть все для этого. Если ему это удастся, он поможет команде», – приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».
Чемпионат Франции
Головин: «В России высокие ожидания от моей игры»
- В Лиге 1 сезона-2021/22 Головин провел 4 матча и забил 1 мяч.
- Всего в нынешнем сезоне на его счету 9 встреч, 2 гола и 2 ассиста.
Футбол
Чудо-камбэк Головина, дебют Кокорина и противоречивый Миранчук
Чемпионат Франции
Головин прошил сетку «Ниццы» – впервые в сезоне Лиги 1