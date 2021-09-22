Зинедин Зидан может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

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Согласно информации El Chiringuito TV, приглашение Зидана – план Б на случай увольнения Маурисио Почеттино. Слухи о неустойчивом положении аргентинца в парижском клубе появились на фоне скандала с заменой Лионеля Месси по ходу матча 6-го тура Лиги 1 с «Лионом». После ухода с поля Лео отказался пожимать тренеру руку.

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Брат владельца «ПСЖ» Халифа бин Хамад Аль-Тани подогрел слухи о надвигающейся тренерской рокировке. После матча с «Лионом» он опубликовал фото Почеттино с подписью: «Лондон – красивый город. Ты знаешь это». А спустя несколько часов выложил кадр с Зиданом и подписал его одним словом: «Легенда».

Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Парижане проиграли титул Лиги 1 «Лиллю» и закончили сезон на 2-м месте. В полуфинале ЛЧ клуб уступил «Манчестер Сити».

Зинедин Зидан объявил об уходе из «Реала» по окончании сезона 2020/21 из-за отсутствия поддержки со стороны руководства клуба.

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