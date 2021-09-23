Фанаты «Анже» и «Марселя» устроили массовую драку на поле после матча 7-го тура Лиги 1.

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Игра получилась не слишком богатой на события и завершилась со счетом 0:0. Видимо, это совсем не устроило болельщиков «Олимпика», и они решили добавить огня после финального свистка. Сначала с гостевого сектора в фанатов «Анже» полетели файеры, но на этом горячие марсельские парни не успокоились. Они прорвались на поле и ринулись к сектору болельщиков хозяев. Массовая драка завязалась прямо на поле.

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Несмотря на призыв к спокойствию от диктора, обстановка лишь накалялась. Долгое время разнять болельщиков не могли даже стюарды. В ходе потасовки было повреждено оборудование стадиона.

Ранее в этом сезоне из-за выбежавших на поле фанатов не был доигран матч 3-го тура Лиги 1 «Ницца» – «Марсель». Хозяевам грозило техническое поражение, но в итоге клуб лишили одного очка и еще одного условно. Матч будет переигран.

Другой случай бесчинств фанатов произошел в матче 6-го тура Лиги 1 «Ланс» – «Лилль». В перерыве фанаты хозяев прорвались на поле и рванули к гостевой трибуне. Драку удалось остановить только при помощи полиции, а начало второго тайма было отложено на полчаса.

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