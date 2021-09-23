Форварда «ПСЖ» Неймара возмутила желтая карточка, показанная игроку «Лиона» Лукасу Пакете в матче чемпионата Франции за дриблинг.

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Во встрече 7-го тура Лиги 1 против «Труа» Пакета, попытался исполнить финт «радуга», чтобы обыграть соперника, за что последовало наказание от главного арбитра встречи Стефани Фраппар.

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«Очень грустная история, желтая карточка за дриблинг. «Радуга» – это один из способов обыграть соперника, и неважно, где она была исполнена и на какой минуте. Со мной похожее произошло в прошлом сезоне. В этом – с Пакетой. Мне не понятны причины этого. Знаменитого «Играй красиво» больше нет. Наслаждайтесь, пока красивая игра еще иногда случается», – написал Неймар в сторис инстаграма.

«Лион победил «Труа» со счетом 3:1. Пакета забил третий мяч команды.

После 7 туров «ПСЖ» лидирует с 21 баллом, «Лион» отстает на 10 очков, занимая 6-ю строчку.

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