Новичок катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес включил в пункт контракта с клубом необычный пункт, согласно которому он сможет бесплатно уйти в «ПСЖ».
В соглашении полузащитника указана опция, согласно которой Хамес сможет продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», если получит предложение от вице-чемпиона Франции. Колумбиец сможет беспрепятственно расторгнуть контракт с катарским клубом, сообщает AS.
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- В нынешнем сезоне АПЛ Родригес не сыграл ни минуты.
- В состав «Эвертона» колумбиецв принял участие в 23 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
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