Новичок катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес включил в пункт контракта с клубом необычный пункт, согласно которому он сможет бесплатно уйти в «ПСЖ».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

В соглашении полузащитника указана опция, согласно которой Хамес сможет продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», если получит предложение от вице-чемпиона Франции. Колумбиец сможет беспрепятственно расторгнуть контракт с катарским клубом, сообщает AS

Чемпионат Катара Родригес стал игроком катарского «Аль-Райяна» ВЧЕРА В 16:52

В нынешнем сезоне АПЛ Родригес не сыграл ни минуты.

В состав «Эвертона» колумбиецв принял участие в 23 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Чемпионат Англии Хамес скатился из-за Анчелотти. Он всю карьеру бегал за Карло 18/09/2021 В 09:04