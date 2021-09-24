Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пока не приступил к тренировкам в общей группе. Аргентинец может пропустить матч восьмого тура Лиги 1 против «Монпелье».

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Лео еще не вернулся к беговым упражнениям после того, как ушиб колено в игре с «Лионом». «ПСЖ» ожидает, что он возобновит тренировки либо 25 сентября, либо в выходные. Маловероятно, что парижане рискнут аргентинцем в матче с «Монпелье», так как «Парижу» предстоит встреча с «Сити» в Лиге чемпионов, сообщает Le Parisien

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«ПСЖ» выиграл первые семь матчей Лиги 1 с разницей мячей 20-7.

Месси уже пропустил игру с «Метцем». Матч с «Монпелье» состоится 25 сентября и начнется в 22:00 (мск).

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