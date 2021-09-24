Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в Италию. Из-за проблем голкипера в Париже им снова заинтересовались в «Ювентусе».

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Доннарумма несчастлив в новом клубе, куда он перешел как одна из главных звезд чемпионата Европы. «Ювентус» же в последнее время недоволен Войцехом Шченсным, а потому готов вернуться к кандидатуре Доннарумме следующим летом, сообщает Marca со ссылкой на Corriere della Sera.

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Из шести возможных матчей в этом сезоне Доннарумма провел два и пропустил один мяч.

Остальное игровое время в воротах провел Кейлор Навас. Костариканец пропустил восемь мячей в семи встречах.

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