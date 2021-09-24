Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не сыграет в матче 8-го тура Лиги 1 против «Монпелье».

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34-летний аргентинец только возобновил беговые тренировки после травмы колена, сообщается на официальном сайте «ПСЖ» . Решение о возвращении Лео в общую группу будет принято после нового обследования, которое запланировано на воскресенье.

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Таким образом, Месси пропустит второй матч «Парижа» подряд – ранее из-за повреждения он не попал в заявку на игру 7-го тура чемпионата Франции с клубом «Метц», которая состоялась 22 сентября. После переезда в столицу Франции аргентинец сыграл за «ПСЖ» лишь в трех матчах во всех турнирах из десяти возможных (если считать игру с «Монпелье», которую Лео гарантированно пропустит).

Ожидается, что Месси сможет снова выйти на поле в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра пройдет в Париже 28 сентября и стартует в 22:00 по московскому времени.

Также игру с «Монпелье» пропустит Серхио Рамос. Бывший капитан «Реала» еще не провел в составе «ПСЖ» ни одного матча. Контракт с французским клубом защитник подписал 8 июля 2021 года.

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