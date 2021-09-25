В отношении президента «Анже» Саида Шабана открыты два новых расследования по делам о сексуальном насилии. Впервые Шабана обвинили еще в январе 2020 года. Заявление написала экс-сотрудница футбольного клуба. Позже с обвинениями выступили еще две женщины, ранее работавшие в «Анже», а когда в феврале Шабана взяли под стражу, поступило заявление от четвертой жертвы.

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Все женщины обвиняли Шабана в неприемлемых прикосновениях и поглаживаниях против их воли. В конце сентября судья, ведущий дело, решил начать дополнительное расследование после новых показаний двух других женщин. Сообщается, что женщины тоже работали на Шабана, но не в «Анже». События произошли пять лет назад, когда им было 27 и 30 лет соответственно. Окружение президента клуба подтвердило, что его официально вызвали на допрос, который длился 15 минут. Никаких дополнительных обвинений ему не предъявляли, сообщает GFFN

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Шабан уже привлекался по делу о сексуальных домогательствах и был задержан.

Президент полностью отрицает свою вину и сотрудничает со следствием.

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