Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе раскритиковал действия партнера по линии атаки Неймара в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» 25 сентября. Он посчитал, что тот неохотно делился с ним мячом.

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После замены на 88-й минуте нападающий пожаловался на бразильца хавбеку Идриссу Гуйе. «А мне он так не пасует», – заметил Мбаппе, когда увидел голевой пас Неймара на полузащитника Юлиана Дракслера на 89-й минуте встречи, сообщает RMC Sport

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Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца нынешнего сезона.

«ПСЖ» победил «Монпелье» со счетом 2:0.

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