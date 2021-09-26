Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе раскритиковал действия партнера по линии атаки Неймара в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» 25 сентября. Он посчитал, что тот неохотно делился с ним мячом.
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После замены на 88-й минуте нападающий пожаловался на бразильца хавбеку Идриссу Гуйе. «А мне он так не пасует», – заметил Мбаппе, когда увидел голевой пас Неймара на полузащитника Юлиана Дракслера на 89-й минуте встречи, сообщает RMC Sport.
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