Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе раскритиковал действия партнера по линии атаки Неймара в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» 25 сентября. Он посчитал, что тот неохотно делился с ним мячом.
После замены на 88-й минуте нападающий пожаловался на бразильца хавбеку Идриссу Гуйе. «А мне он так не пасует», – заметил Мбаппе, когда увидел голевой пас Неймара на полузащитника Юлиана Дракслера на 89-й минуте встречи, сообщает RMC Sport.
Чемпионат Англии
Владелец «Сити» намерен заполучить Мбаппе любой ценой
- Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца нынешнего сезона.
- «ПСЖ» победил «Монпелье» со счетом 2:0.
Чемпионат Франции
Игрока «Лиона» наказали желтой за финт. За него вступился Неймар
Чемпионат Англии
Роналду обошел Месси в списке Forbes. Сколько заработали Криш и Лео?