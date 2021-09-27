26 сентября сборная России по пенальти уступила команде Аргентины в четвертьфинальном матче на чемпионате мира по мини-футболу в Литве. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Общий итог встречи – 5:4 в пользу аргентинцев.
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Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси остался очень доволен исходом игры. Он разместил победный кадр из трансляции в сторис инстаграма, подписав: «Вперед».
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  • Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.
  • За выход в финал они поспорят с бразильцами 29 сентября.
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