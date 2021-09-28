Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс высказался о несостоявшемся трансфере нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
«Мы сделали все возможное, чтобы завершить летнее трансферное окно с Сердаром Азмуном в составе. И если взглянуть на сегодняшний список травмированных, это было бы просто замечательно. Также мы были недалеки от завершения трансфера Андре Онана из «Аякса». При этом я снимаю шляпу перед Антони Лопешем, который проводит экстраординарный сезон. С вратарем такого уровня наши шансы добиться поставленных целей на сезон только увеличиваются», – приводит слова Оляса Sport.fr.
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- Согласно информации L’Equipe, «Лион» был готов заплатить за Азмуна 15 миллионов евро плюс бонусы. «Зенит» хотел получить за иранца 20 миллионов евро.
- Интерес к Сердару в летнее трансферное окно также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».
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