Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе утвердился в своем желании перейти в «Реал». Он отклонил все предложения «ПСЖ» о новом соглашении и будет работать, чтобы оказаться в составе мадридского клуба уже в январе.

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Этому поспособствовали не самая простая атмосфера в команде, потеря взаимопонимания на поле с партнером по атаке бразильцем Неймаром, а также не лучшее отношение со стороны фанатов «ПСЖ», которые освистывают Килиана во время каждого матча, сообщает AS

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В текущем сезоне Мбаппе забил четыре мяча и сделал три результативные передачи за восемь игр в чемпионате Франции.

«ПСЖ» лидирует после восьми игр, набрав 24 очка.

Чемпионат Франции Мбаппе – о передаче Неймара Дракслеру: «Он мне так не пасует» 26/09/2021 В 11:53