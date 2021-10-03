3 октября ушел из жизни бывший президент французского «Марселя» и экс-владелец adidas Бернар Тапи, ему было 78 лет. С 2017 года он боролся с раком желудка. В последние месяцы его состояние ухудшилось.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Потеря Тапи оставит пустоту в сердцах марсельцев. Он навсегда останется легендой клуба. Приносим соболезнования его близким», – говорится в сообщении на сайте «Марселя»

Чемпионат Франции Во Франции фаны опять подрались на поле – и снова на игре «Марселя» 23/09/2021 В 04:58

Тапи находился на посту президента «Марселя» с 1986 по 1994 год. За это время клуб четыре раза подряд становился чемпионом Франции (в сезонах 1989-1992), а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА (1993).

В 1990-93 годах он владел adidas.

В середине 1990-х Тапи был обвинен в организации договорных матчей и мошенничестве, за что получил тюремный срок. «Марсель» был лишен титула в сезоне-1992/93 и отправлен во второй дивизион.

Лига Европы УЕФА «Локомотив» спас воспитанник «Челси». Его ценили Тухель и Лэмпард 16/09/2021 В 21:35