3 октября ушел из жизни бывший президент французского «Марселя» и экс-владелец adidas Бернар Тапи, ему было 78 лет. С 2017 года он боролся с раком желудка. В последние месяцы его состояние ухудшилось.
«Потеря Тапи оставит пустоту в сердцах марсельцев. Он навсегда останется легендой клуба. Приносим соболезнования его близким», – говорится в сообщении на сайте «Марселя».
Чемпионат Франции
Во Франции фаны опять подрались на поле – и снова на игре «Марселя»
- Тапи находился на посту президента «Марселя» с 1986 по 1994 год. За это время клуб четыре раза подряд становился чемпионом Франции (в сезонах 1989-1992), а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА (1993).
- В 1990-93 годах он владел adidas.
- В середине 1990-х Тапи был обвинен в организации договорных матчей и мошенничестве, за что получил тюремный срок. «Марсель» был лишен титула в сезоне-1992/93 и отправлен во второй дивизион.
Угловые – оружие «Ливерпуля» Юргена Клоппа. В матче чемпионата Англии их может приглушить «Манчестер Сити»
Лига Европы УЕФА
«Локомотив» спас воспитанник «Челси». Его ценили Тухель и Лэмпард
Лига Европы УЕФА
Сампаоли: «У «Локо» единственный опасный момент воплотился в гол»