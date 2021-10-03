Полузащитник «Монако» Александр Головин помог монегаскам открыть счет в матче с «Бордо», а затем отличился самостоятельно.

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На 35-й минуте встречи футболист сборной России выдал точную подачу со штрафного на Орельена Тчуамени.

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А в самом начале второго тайма Александр забил сам. Российский полузащитник получил передачу от Бен Йеддера и с левого края выполнил удар в дальний угол.

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 13 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.

Футболист также заработал одну прямую красную карточку.

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