Полузащитник «Монако» Александр Головин помог монегаскам открыть счет в матче с «Бордо», а затем отличился самостоятельно.
На 35-й минуте встречи футболист сборной России выдал точную подачу со штрафного на Орельена Тчуамени.
Чемпионат Франции
Ковач – о качествах Головина: «Интроверт, не считает себя звездой»
А в самом начале второго тайма Александр забил сам. Российский полузащитник получил передачу от Бен Йеддера и с левого края выполнил удар в дальний угол.
- В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 13 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.
- Футболист также заработал одну прямую красную карточку.
Чемпионат Франции
Головин: «В России высокие ожидания от моей игры»
Чемпионат Франции
Головин прошил сетку «Ниццы» – впервые в сезоне Лиги 1