Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение во время матча с «Бордо».
Головин отдал ассист и отличился забитым мячом сам, после чего отправился на скамейку запасных – вместо него на поле появился Софьян Диоп. По информации «Спорт-Экспресса», у Головина травма ноги, степень серьезности повреждения пока неизвестна.
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- Головин вошел в заявку на октябрьские матчи сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
- В нынешнем сезоне Александр провел за «Монако» 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.
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