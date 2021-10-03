Опубликовано 03/10/2021 в 14:40 GMT

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение во время матча с «Бордо».

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Головин отдал ассист и отличился забитым мячом сам, после чего отправился на скамейку запасных – вместо него на поле появился Софьян Диоп. По информации «Спорт-Экспресса» , у Головина травма ноги, степень серьезности повреждения пока неизвестна.

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Головин вошел в заявку на октябрьские матчи сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

В нынешнем сезоне Александр провел за «Монако» 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

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