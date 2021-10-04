Мбаппе рано стал знаменитым – его семья с самого детства готовила Килиана к славе и великому будущему. Отец форварда – гений программирования карьеры. Согласно его плану, сын до сих пор двигается вперед – и можно сказать, что делает это великолепно. Самый молодой игрок и автор гола в истории «Монако», обладатель национального требла в первый сезон с «ПСЖ», самый молодой после Пеле автор гола в финале ЧМ – титулы и достижения Килиана сносят крышу. Поэтому главным вопросом был – выдержит ли француз прессинг славы? Сейчас уже можно сказать – нет.

Мбаппе – нескромный талант

Чтобы понять Мбаппе, нужно проследить его путь – а он для 22 лет более чем величественный. Молодой форвард, которого всю карьеру за руку вел отец, не ошибся пока ни разу – всюду выбирал правильную дорожку и клуб. Сейчас разворачивается сага о переходе Килиана в «Реал», но не все знают, что он мог оказаться там еще в 13 лет – мадридцы хантили юного таланта в молодежную команду.

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Трансферу помешал отец – он решил, что в «Реал» его сын всегда успеет перейти, а прямо сейчас ему нужно игровое время и лучшие условия. Дальнейшую историю Мбаппе знают, наверное, все: «Монако», 180 миллионов евро, «ПСЖ», сборная Франции, чемпионат мира. Француз всюду шел идеально, как по резьбе, и такой путь просто не мог не отразиться на молодой личности.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Семейство Мбаппе знает себе цену – в переговорах c клубами было и давление, и выкручивание рук, и выбивание лучших условий. «Монако» раскрутили на многомиллионный подписной бонус, «ПСЖ» развели на охранника и водителя (а хотели – на частный самолет), от «Реала» требуют десятки миллионов евро. При этом уже при переходе в Париж семейство выбивало из шейхов полный комплект, вплоть до роста зарплаты после получения «Золотого мяча» и компенсации в случае бана парижан в Лиге чемпионов. И это при условии, что француз на момент перехода в «ПСЖ» был совсем подростком. Конечно, до уровня Неймара и его бонусов за верность еще далеко, но все же.

Когда ты одиннадцатиклассник, за которым прилетает частный самолет, а на счет падают миллионы, свихнуться проще простого. И хотя большинство отзывается о Мбаппе, как о чудном мальчике и душе компании, в нем все же слишком много пафоса.

Мбаппе регулярно обижается и скандалит

Как бы хорошо ни отзывались о Мбаппе партнеры и тренеры, если приглядеться, то все слова оказываются лестью. Даже не лестью – скорее, намеренным приукрашиванием положительных сторон Килиана (например, то, что он улыбчивый) с одной целью – не обидеть.

По факту скандалы тянутся за французом с самого начала взрослой карьеры, когда он оказался в «Монако». Это были не просто обиды – Килиан, по слухам, за месяц до перехода в «ПСЖ» на тренировке поссорился с Фабиньо и подраться с защитником Раджи. За потасовку француза отстранили от занятия, но он вспылил и отказался уходить – команде пришлось переместиться на другое поле. На следующую игру Мбаппе не попал в заявку, а через полторы недели переехал в Париж.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

В «ПСЖ», который славится постоянными скандалами, Мбаппе влился идеально. Первый год прошел без особых историй (Килиан адаптировался, да и все его требования в целом удовлетворялись), но дальше случился чемпионат мира. Франция победила, Мбаппе стал одной из главных звезд, и сборная источала позитивный вайб. Скандалов вроде не было, но позднее стало известно – Килиана сильно напрягал Антуан Гризманн, лидер той команды. Игроков постоянно сравнивали, и сопоставление было не в пользу парижанина – это дико бесило Мбаппе.

Получив в биографии запись «чемпион мира», француз изменился, и все начали страдать – в первую очередь тренер парижан Томас Тухель. Мбаппе стало невозможно заменить – на лавку он шел с кислым лицом, а однажды вообще устроил спектакль – высказал Тухелю, и тот не выдержал – после матча заявил, что партнеров надо уважать. Так шло время, атмосфера в команде постепенно улучшалась, да и Мбаппе задружился с Неймаром – бразилец тот еще ментор, но, по собственному признанию, без проблем пихал Килиану. Да, повредничать француз мог, но диких историй, как в «Монако», в прессу не просачивалось. К тому же Тухель отлично поработал над раздевалкой. Настолько, что Мбаппе даже загрустил, когда немец покинул Париж.

2021 год получился для Килиана нервным – «ПСЖ» вылетел в полуфинале Лиги чемпионов и впервые за несколько лет проиграл в Лиге 1. Ситуацию должен был скрасить Евро, на котором французы были главными фаворитами, но Килиан в тандеме с Бензема сделал сборную настолько токсичной, насколько возможно – главным образом, благодаря великой обиде на Жиру и прохладе в отношениях с Гризманном. В итоге сам же Мбаппе не забил решающий пенальти в 1/8 со Швейцарией, и французы разъехались по домам.

Всего через пару месяцев после Евро – новый скандал. Но на этот раз Килиан зашел еще дальше – наехал на Неймара.

Пошел на брата – это финал

У Нея и Килиана с самого начала получились отличные отношения. Бразилец не только топовый игрок, но и профессиональный обиженка и скандалист, в свое время перессорившийся в Париже вообще со всеми. Поэтому природу Мбаппе он понимает лучше остальных. Француз какое-то время признавал авторитеты и, по собственным словам, при переходе в Париж считал, что идет помогать Неймару.

Неймар и Килиан Мбаппе против «Баварии» Фото: Getty Images

Время шло, связка крепла как на поле, так и вне его – настолько, что Неймар даже назвал Мбаппе своим братом в одном из интервью: «Мы практически братья: я старший, он – младший. Мы часто ссоримся, я на него кричу на поле, командую, куда бежать и прочее. Я для него – заноза в одном месте, но желаю ему только лучшего».

Уважение росло и крепло, Мбаппе ходил к Неймару на поклон после слухов о ссоре в прессе также, как этим летом к самому Килиану ходил извиняться Жиру. Но так не могло продолжаться вечно. Француз рос и, кажется, к осени стал с Неймаром равнозначными величинами. Это привело к последнему хайлайту в скандал-списке Мбаппе – «а мне он так не пасует».

Раньше невозможно было представить, чтобы Килиан что-то сказал в адрес старшего брата, но сейчас он сделал это на многомиллионную аудиторию – кажется, последняя печать сломана. Или надломлена – все-таки Неймар не стал извиняться за «не такие передачи», конфликт разрулил Почеттино.

Но ведь и Мбаппе не стал извиняться перед тем, кого некогда очень сильно уважал. Теперь они как минимум равны – а с такими Килиан, как показывает его биография, умеет и будет скандалить. Осталось дождаться, когда эго француза не выдержит, и он поссорится с Неймаром вдребезги – финальный признак того, что капризная суперзвезда окончательно сформировалась.

Чемпионат Франции Мбаппе хочет перейти в «Реал» в январе. «ПСЖ» бесит нападающего 28/09/2021 В 15:59