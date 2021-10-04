Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал несостоявшийся переход в «Реал» в летнее трансферное окно.

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«Я просил «ПСЖ» отпустить меня летом, потому что не хотел продлевать контракт. При этом я хотел, чтобы клуб получил деньги за мою продажу и смог найти качественную замену. Этот клуб дал мне многое, я был счастлив находиться здесь в предыдущие 4 сезона, и я рад быть здесь до сих пор. Я объявил о своих намерениях достаточно рано, чтобы у клуба было время для работы на трансферном рынке. Я хотел, чтобы вопрос решился мирно и выгодно для всех. Я очень уважаю «ПСЖ», и также сказал клубу, что останусь, если руководство не хочет моего ухода.

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Люди говорили, что я отклонил 6-7 предложений о продлении контракта, что я больше не хочу разговаривать с Леонардо. Это абсолютная неправда! Не мне об этом судить, но моя позиция, кажется, была предельно ясна: я объявил клубу о желании уйти достаточно рано. Но мне приписывали слова о том, что я попросил об уходе в последнюю неделю августа. И эти слова заставили меня чувствовать себя мошенником. Хотя я заявил о желании уйти еще в июле», – заявил Мбаппе в интервью RMC Sport

В августе «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по Мбаппе – мадридцы высылали в столицу Франции офферы в размере 160 и 170+10 миллионов евро.

Действующее соглашение Килиана истекает в июне 2022 года. 1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с 22-летним форвардом.

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