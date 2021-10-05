Хотя внешне руководство «ПСЖ» сохраняет спокойствие в ситуации с Килианом Мбаппе, в клубе обескуражены его настойчивостью в вопросе ухода. После многочисленных отказов Килиана продлить контракт и высказанных пожеланий уйти в «Реал» парижане задумались о замене.

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«ПСЖ» уже сделал первые серьезные шаги. Норвежец Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии» занимает первое место в списке приоритетов. Зная, что с 1 января ничто не мешает подписанию официального предварительного соглашения между 22-летним Мбаппе и «Реалом», парижане уже озаботились поиском вариантов договоренностей с Эрлингом, поскольку переговоры ожидаются очень тяжелые, сообщает AS

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Холанн забил 11 мячей в 8 официальных матчах за «Боруссию» в сезоне-2021/22.

У Мбаппе только 4 гола в 11 официальных матчах.

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