Руководство «ПСЖ» осталось недовольно публичным выступленим нападающего Килиана Мбаппе и его откровениями о несостоявшемся переходе в «Реал» в летнее трансферное окно.

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В интервью RMC и L'Equipe 22-летний форвард намекнул, что не намерен продлевать контракт с «Парижем». Также Килиан признался, что летом хотел перейти только в «Реал». Согласно информации AS , Мбаппе давал эти интервью без разрешения «ПСЖ». И это привело руководство французского клуба в бешенство.

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Мбаппе набрался смелости, чтобы объяснить ситуацию со своей точки зрения спустя несколько очень напряженных месяцев. Однако его слова могут сыграть с ним злую шутку, поскольку ближайшие месяцы, похоже, станут для него последними в качестве футболиста «ПСЖ».

У «Парижа» осталось всего три месяца на продление Килиана, прежде чем он сможет подписать контракт с другим клубом. Если у «ПСЖ» есть хоть какая-то надежда на то, что он согласится продлить соглашение, сделку нужно закрыть в течение следующих 90 дней, иначе осуществить это будет намного сложнее.

В августе «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по Мбаппе – мадридцы высылали в столицу Франции офферы в размере 160 и 170+10 миллионов евро.

Действующее соглашение француза с клубом истекает в июне 2022 года. 1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с 22-летним форвардом.

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