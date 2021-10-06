Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об отношении к звездному новичку французского клуба – нападающему Лионелю Месси.
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«Он, наверное, лучший игрок всех времен. Иметь Лео в составе – абсолютный подарок. Никто не ожидал его ухода из «Барселоны», даже он сам. Президент, Леонардо и клуб в целом проделали огромную работу, чтобы подписать Месси. Это привело к росту ожиданий как в Париже, так и во всем мире. Мне нравится, насколько он искренен и как чувствует, что должен отплатить за всю полученную любовь», – сказал Почеттино в эфире Movistar+. Его слова приводит Marca.
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  • По ходу матча 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» между Почеттино и Месси вспыхнул конфликт: коуч «Парижа» заменил соотечественника на 76-й минуте.
  • Поступок Маурисио сильно разозлил Лео: он демонстративно прошел мимо Почеттино, отказавшись пожимать ему руку.
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