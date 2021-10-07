Опубликовано 07/10/2021 в 09:29 GMT

«Пари Сен-Жермен» планирует сохранить нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, который хочет дождаться истечения контракта и перейти в «Реал».

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Леонардо готовят предложение о новом пятилетний контракте с зарплатой 36 млн евро в год – такой же оклад в парижском клубе получает Неймар, сообщает журналист Николо Скира в твиттере

В августе «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по Мбаппе – мадридцы высылали в столицу Франции офферы в размере 160 и 170+10 миллионов евро.

Действующее соглашение француза с клубом истекает в июне 2022 года. 1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с 22-летним форвардом.

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