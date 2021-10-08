Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в день оглашения списка претендентов на «Золотой мяч» назвал футболистов, которых считает достойными получить приз.
«В моей команде двое, за кого я легко проголосую: Неймар и Килиан Мбаппе. Затем Роберт Левандовский, который провел отличный год, и Карим Бензема – он был великолепен», – приводит слова Месси L'Equipe.
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- Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча».
- Церемония награждения «ЗМ» 2021 года состоится в Париже 5 декабря.
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