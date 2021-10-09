Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сравнил чемпионаты Франции и Испании, заметив, что Лига 1 кажется ему сильнее.

«Лига 1 – гораздо более физически развитый чемпионат, чем Ла Лига. Здесь команды кажутся мне более сильными, в матчах идет упорная борьба, мало свободного пространства», – приводит France Football слова Месси.

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Нападающий этим летом перешел в парижский клуб из «Барселоны» на правах свободного агента.

«ПСЖ» после девяти игр лидирует в чемпионате Франции, набрав 24 очка.

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