Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сравнил чемпионаты Франции и Испании, заметив, что Лига 1 кажется ему сильнее.
«Лига 1 – гораздо более физически развитый чемпионат, чем Ла Лига. Здесь команды кажутся мне более сильными, в матчах идет упорная борьба, мало свободного пространства», – приводит France Football слова Месси.
Чемпионат Испании
Лапорта рассказал об уходе Месси и своем решении по Куману
- Нападающий этим летом перешел в парижский клуб из «Барселоны» на правах свободного агента.
- «ПСЖ» после девяти игр лидирует в чемпионате Франции, набрав 24 очка.
Чемпионат Франции
Аргентина выбила Россию с ЧМ по футзалу. Месси отреагировал
Чемпионат Франции
Почеттино – о замене Месси: «Тренер решает, нравится это или нет»