Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признался, что уход из «Барселоны» стал для него неожиданностью.

«Я вернулся в Барселону с Кубка Америки, чтобы подготовиться к сезону, воспользовавшись дополнительными днями отпуска, которые мне предоставил тренер. Я собирался подписать контракт с «Барселоной» и сразу приступить к тренировкам. Думал, что все улажено, и не хватает только моей подписи. Но, когда я прибыл в Барселону, мне сказали, что это невозможно, я не могу остаться, и нужно найти другой клуб, потому что «Барса» не может позволить себе продлить мой контракт. Это изменило мои планы. Было очень непросто принять это. Думать о том, что придется покинуть наш дом, а семье нужно будет изменить привычный порядок вещей», – приводит слова Месси CNN со ссылкой на France Football.

«Барселона» после семи матчей чемпионата Испании располагается на девятом месте с 12 очками.

«ПСЖ» с Месси в составе лидирует в чемпионате Франции после девяти игр с 24 очками в активе.

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