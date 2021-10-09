Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал будущее Килиана Мбаппе и высказал недовольство действиями руководства «Реала».
«Мы собираемся продлить с Мбаппе контракт, планы не изменились. Килиан – настоящее сокровище, он идеально подходит «ПСЖ». Теперь у нас есть Мбаппе, Месси, Неймар. Мы никогда не планировали наше будущее без Мбаппе. В Мадриде отрицают, но я считаю, что «Реал» долгое время работал над подписанием Мбаппе на правах свободного агента. Уже два года они публично говорят о Мбаппе. За это нужно наказывать», – приводит слова Леонардо Mundo Deportivo.
- В августе «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по Мбаппе – мадридцы высылали в столицу Франции офферы в размере 160 и 170+10 миллионов евро.
- Действующее соглашение француза с клубом истекает в июне 2022 года. 1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с 22-летним форвардом.
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