Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может перейти в «Реал». Мадридский клуб заинтересован в приобретении француза в летнее трансферное окно.

«Реал» рассматривает Тчуамени как подмену для Каземиро. Помимо «Мадрида», на 21-летнего француза претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», поэтому монегаски поставили высокий ценник на футболиста. Клуб из Лиги 1 хочет получить за Орельена около 60 млн евро, сообщает Marca

По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Тчуамени равна 35 млн евро. Его контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Тчуамени провел 7 матчей и забил 1 мяч.

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