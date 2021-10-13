Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выпустит автобиографию в формате комикса.
Автобиография получит название Je m’appelle Kylian («Меня зовут Килиан») и выйдет 12 ноября. Комикс выйдет тиражом 300 тысяч экземпляров. Мбаппе не смог найти издательство, готовое заняться публикацией, поэтому основал свое под названием KM, сообщает GFFN со ссылкой на Ouest-France. По словам юрист футболиста Делфина Верхейдена, автобиография посвящена истории и трудностям, которые преодолел Мбаппе, чтобы стать мировой звездой.
  • Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • В нынешнем сезоне Килиан провел за парижан 11 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.
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