Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, кто, по его мнению, достоин получить «Золотой мяч».
«Кому вручил бы «Золотой мяч»? Месси. И если бы не тренировал Месси, то все равно отдал бы ему, без всякого сомнения. Левандовский должен был бы быть вторым, а третьим поставил бы Криштиану», – цитирует Почеттино Cope.
- Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.
- 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года с опцией продления еще на один сезон.
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