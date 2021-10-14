Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может перейти в «Пари Сен-Жермен». В парижском клубе переживают из-за вероятного ухода Килиана Мбаппе и ищут замену форварду.
Влахович – один из приоритетных вариантов. Первый в шорт-листе – по-прежнему Эрлинг Холанн, но спортивный директор «ПСЖ» Леонардо хотел бы сделать ставку на менее дорогостоящего и более доступного Влаховича, сообщает Le10Sport.
- Контракт сербского футболиста с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2023 года.
- В нынешнем сезоне Влахович провел за флорентийцев 7 матчей, забил 4 мяча и сделал 1 ассист.
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