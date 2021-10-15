10 октября Неймар заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним. Не исключено, что футболист закончит карьеру после крупнейшего ивента. Уже сейчас Ней значительно сдал, а его выступления больше не впечатляют публику: в этом сезоне игрок стабильно исчезал в матчах ЛЧ, а в чемпионате забил только один мяч за пять игр. Бразилец пообещал сделать все возможное, чтобы выиграть трофей в 2022 году, но на данный момент это утопия. Ней уже три игры в этом отборочном цикле пешеходит за «селесао» без результативных действий. Это его худший показатель за карьеру. В последнем матче против Колумбии за 90 минут Неймар 15 раз потерял мяч, так и не создав ни одного стоящего момента.

«Он лучше Месси по индивидуальным качествам. Он действительно превосходит аргентинца», – так в 2011 году о Неймаре сказал Пеле. Сегодня вряд ли кто-то, кроме преданных фанатов бразильца, согласится с Королем футбола. Неймару почти 30 лет, и его талант запачкан бесконечными скандалами, травмами и жаждой наживы. Из-за чего мальчик, за которым еще в 2000-е охотились европейские гранды, превратился в середняка с огромными амбициями?

Неймар Фото: Getty Images

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Непростой характер

Оставался в тени лидера

Несмотря на впечатляющие результаты, успехи Неймара и его трофеи в «Сантосе» не воспринимались болельщиками как что-то серьезное. Критики отправляли бразильца доказывать в Европе. Когда время пришло, и Ней отправился в «Барселону», на «Ноу Камп» уже царил лидер в лице Месси. Лео чуть ли не каждый матч устанавливал рекорды, вся слава доставалась только ему. А Неймар с изящным дриблингом так и остался в глазах фанатов любителем шоу.

«Когда Месси закончит карьеру, Неймар станет сильнейшим игроком в мире», – пророчил Хави. Но молодого нападающего не привлекала роль второй скрипки, он не хотел ждать. Трио Месси-Суарес-Неймар знатно пошумело и в Испании, и в ЛЧ. Однако не Ней забирал «Золотые мячи» год за годом – тень Месси мешала прогрессу. Бразилец не выдержал: выставил Жерара Пике с его прогнозами полным идиотом, разочаровал «кулес» и укатил в «ПСЖ».

Конфликтовал в «ПСЖ»

Но и в Париже у Неймара не заладилось с самого начала. Зрелый и голодный до побед Ней сразу же стал конфликтовать с одной из главных звезд – Эдинсоном Кавани. В матче против «Лиона» бразилец сначала некрасиво выцарапал мяч у Матадора на штрафном, а потом демонстративно забрал у Кавани пенальти. Парни немного повоевали в прессе, Унаи Эмери уладил ситуацию, но претензии Неймара только росли. Теперь – и к тренеру.

В «ПСЖ» бразилец практически сразу не поладил с Эмери. Неймару не нравилось, что игроки мало тренируются с мячом, не впечатляло отношение Унаи к делу и то, что он не умеет работать с игроками топового уровня. Уже в начале 2018 года L’Equipe набросил – у Неймара плохие отношения с главным тренером, он критикует коуча при одноклубниках и желает скорейшей отставки испанца. Президент клуба Аль-Хелаифи решил: проще уволить тренера, чем разочаровать 222-миллионный актив. «Если в «Сити» первого номера исполняет Гвардиола, то в «Париже» – именно Неймар», – вздыхал Унаи.

Унаи Эмери и Неймар Фото: Getty Images

После увольнения Эмери у звездного бразильца не складывались отношения и с партнерами. Футболистов «ПСЖ» бесило, что у Неймара в клубе столько привилегий, сколько не было даже у Златана. Личные физиотерапевты, ограничение по противодействию ему на тренировках, разрешение вообще не защищаться, собственные имиджевые права. Решение по многим вопросам принимал чуть ли не лично президент клуба. Комментариев руководства по этой теме, конечно же, не было. Но и опровергать информацию никто не стал.

Дрался с болельщиком

Неймар, несмотря на все его недостатки, нравится трибунам, ведь он играет эффектно и эффективно. Но форвард не всегда отвечает болельщикам взаимностью. После поражения в финале Кубка Франции сезона-2018/19 Неймар врезал фанату. Бедолага просто снимал кумира на телефон, за что получил удар по лицу. Вместо извинений бразилец повел себя крайне странно: отрицал вину и мямлил что-то про провокации. Но на видео четко видно, как остальные игроки «ПСЖ» просто проходят мимо болельщиков – никаких подстрекательств. В кадр попали еще минимум три человека, которые тоже снимали Неймара, – футболист сорвался на того, кто стоял ближе.

Так и не стал вожаком

Пока звездный латиноамериканец завоевывал скандальную славу, на арене появился молодой и не менее амбициозный Килиан Мбаппе. Француз штампует голы пачками и вытаскивает для «Пари Сен-Жермен» самые сложные матчи. Ней теряет влияние в команде: сейчас приоритетной целью для парижских боссов является продление Мбаппе, шейхи готовы выложить любые деньги, лишь бы не отпускать Килиана в «Реал».

Еще в команду пришло много игроков с мировым именем. Неймар больше не такая экзотика для «ПСЖ», какой был при переходе. У парижан теперь есть Месси, Рамос, Вейналдум, Доннарумма. Бразилец при всем таланте не принес обещанных ушастых кубков, а Лигу 1 «Париж» выигрывал и до Неймара. Несмотря на все это, Нея положение в «Пари Сен-Жермен», скорее, устраивает. Он получает огромные деньги и пользуется привилегиями: мотивация впахивать ради эмблемы или персональных наград для Неймара уже умерла.

Постоянные травмы

647 дней – ровно столько пропустил бразилец с 2012 года. Большинство травм оказались мышечными, тело Нея било тревогу, форвард выбывал очень часто и, как назло – обязательно перед самыми важными матчами.

Они по-прежнему преследуют Неймара, и серьезных повреждений становится все больше. Форвард пережил переломы плюсневой кости и ребер, травму колена, разрыв связок голеностопа и бесчисленное количество повреждений приводящих мышц бедра. Кто-то скажет, что все травмы Неймара – карма за его безответственное растрачивание таланта. Но бразилец так и не стал лучшим в своем поколении – это не так-то просто сделать на костылях.

Травма Неймара Фото: Getty Images

Непрофессиональные капризы

Любит сестру и карнавалы

Один из главных мемов с Неймаром – отсутствие на матчах в день рождения младшей сестры Рафаэллы Сантос. Говорят, что Ней «проклят» травмироваться или получать дисквалификации перед заветным 11 марта. В «Барсе» Неймар практически каждый год зарабатывал лишнюю желтую, чтобы заполучить веский повод укатить на костюмированную вечеринку сестренки.

В сети его постоянно подкалывали по этому поводу, даже Серхио Рамос. Ходили слухи, что Неймар хочет обратно в «Барсу», но рассматривает и вариант с продолжением карьеры в «Мадриде».

Мне нравится играть с лучшими, и Неймар – один из них. Единственное, о чем придется договориться – день рождения его сестры

Еще одна страсть Неймара – карнавалы Бразилии. Он практически никогда не пропускает любимые праздники на родине. Не останавливает даже реабилитация от тяжелейших травм: за последние семь лет Неймар только однажды не ездил на торжество, которое обычно гремит пять дней в конце февраля.

Бесконечно симулирует и любуется собой

Неймара по праву можно признать королем симуляций. Если в юности ему прощалось подобное, то сегодняшний Ней, умирающий на газоне несколько минут, выглядит смешно. Бразилец выбрал безошибочную и, пожалуй, самую гнусную тактику. Судьи боятся пропустить реальное нарушение на Неймаре и поэтому свистят все, а Ней – моментами пользуется.

Еще браизлец просто обожает социальные сети. Постоянно выставляет на странице в инстаграме фотографии дорогущих украшений и костюмов. На все претензии фанатов Ней однажды ответил очередным селфи в инстаграме. Он подписал фото цитатой Боба Марли «Проблема в том, что, когда ты настоящий, они тебя ненавидят. Когда ты ненастоящий, они тебя любят», – написал футболист. Но ненависть вызывали далеко не пацанские цитаты и симпатичные фотографии. На фоне его скандальных историй с неуплатой налогов такие публикации смотрятся довольно издевательски. Кстати, провокационный пост Неймар вскоре удалил.

Отсутствие уважения

Самый карнавальный футболист на свете привлекает к себе очень много внимания. И не только футбольных фанатов. О бразильце однажды смело высказывался Тьерри Анри:

Точно не знаю, ушел ли Неймар из «Барселоны» только для того, чтобы выйти из тени Месси. Все игроки в тени Месси – вот в чем суть. Если он хочет выйти из тени Месси, Неймару нужно сменить вид спорта.

Один из самых преданных болельщиков Неймара, Пеле, уже не верит, что имя форварда однажды окажется в ряду лучших: «Иногда у меня даже возникают сомнения в качестве Неймара. Именно то, что происходит сейчас, оставляет эти сомнения. Я говорил с ним об этом несколько раз, и это трудно объяснить. Похоже, у него присутствует некоторый беспорядок».

С Тухелем у Неймара тоже не получилось. Открытых конфликтов в прессу не просачивалось, но вот так отзывался немецкий тренер о бразильце: «С Неймаром непросто справляться. К сожалению, он не всегда показывает, насколько выверенным и надежным может быть. Иногда он действует провокационно, и это ужасно, потому что в этом нет необходимости».

Очаровал Бразилию, но разочаровал весь мир

Карма или стечение обстоятельств? То, что произошло с Неймаром – прекрасный пример для перспективных игроков. При огромном таланте и космическом потенциале, еще совсем не старый Ней прозябает в пятой лиге мира. Он создал для себя идеальную вселенную, в которой есть все: деньги шейхов, удовольствия и бесконечный бразильский карнавал. При таком раскладе он не выиграет ни «Золотой мяч», ни чемпионат мира.

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