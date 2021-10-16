Один из самых знаменитых футбольных браков – между форвардом «ПСЖ» Мауро Икарди и его агентом Вандой Нарой – возможно, закончился. Из Аргентины в последние несколько часов начали распространяться слухи о предполагаемом предательстве футболиста.
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Ванда дала важную подсказку, опубликовав в инстаграме сторис с уникальным содержанием: «Ты разрушил семью ради шлюхи». Первоначальное сообщение было удалено, но вскоре появилось вновь. Жена и агент нападающего даже перестала следить за Икарди в социальных сетях. По сообщениям аргентинской прессы, причиной гнева Ванды является Чайна Суарес, известная актриса, пишет La Gazzetta dello Sport.
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Мауро увел Ванду у собственного экс-одноклубника Макси Лопеса, от которого дама родила троих сыновей. Пара поженилась 27 мая 2014, от Икарди у Ванды появилось еще две дочери: Франческа и Изабелла. В октябре 2015 года Мауро уволил своего агента, с которым сотрудничал 10 лет, и нанял на его место Нару.
- Икарди выступает за «ПСЖ» с 2019 года.
- В 11 матчах сезона-2021/22 Мауро забил три мяча.
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