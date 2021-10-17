Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди отсутствовал на утренней тренировке команды.
По информации L'Equipe, на него очень негативно повлияло решение его жены и агента Ванды Нары покинуть Париж вместе с детьми в воскресенье 17 октября.
Накануне, 16 октября, дама оставила в сторис инстаграма сообщение: «Ты разрушил семью ради шлюхи».
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  • Икарди выступает за «ПСЖ» с 2019 года, в 11 матчах сезона-2021/22 он забил три мяча.
  • Мауро увел Ванду у бывшего друга и одноклубника Макси Лопеса. У Ванды осталось трое сыновей от первого брака и две дочери от Икарди.
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