«Пари Сен-Жермен» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро.
Парижане готовы предложить каталонцам в обмен другого аргентинца – Мауро Икарди, у которого нет места в основном составе. Однако руководство «сине-гранатовых» не заинтересовано в сделке, сообщает El Nacional.
- Серхио Агуэро покинул «Манчестер Сити» после сезона-2020/21.
- В прошлом сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал один ассист.
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