Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси подарил футболку клуба Папе Римскому Франциску.
34-летний аргентинец не просто передал джерси главе католической церкви, но и оставил на ней автограф. Футболку Франциску вручил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
ЧМ. Квалификация. Южная Америка
Месси забил за Аргентину шведой с 25 метров. Но это случайность
11/10/2021 В 09:09
  • Месси стал игроком «ПСЖ» 10 августа. Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.
  • После переезда в столицу Франции Лео сыграл за новый клуб лишь в 5-ти матчах во всех турнирах из 13-ти возможных.
  • 82-летний Франциск болеет за аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо».
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