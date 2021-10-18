Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси подарил футболку клуба Папе Римскому Франциску.
34-летний аргентинец не просто передал джерси главе католической церкви, но и оставил на ней автограф. Футболку Франциску вручил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
ЧМ. Квалификация. Южная Америка
Месси забил за Аргентину шведой с 25 метров. Но это случайность
- Месси стал игроком «ПСЖ» 10 августа. Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.
- После переезда в столицу Франции Лео сыграл за новый клуб лишь в 5-ти матчах во всех турнирах из 13-ти возможных.
- 82-летний Франциск болеет за аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо».
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