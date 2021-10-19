Ванда Нара, жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, подогрела слухи о расставании с аргентинцем.

Дама выложила в сторис инстаграма фотографию своей правой руки без обручального кольца на безымянном пальце. «Мне больше нравится моя рука без кольца», – подписаала снимок Ванда.

Чемпионат Франции «ПСЖ» хочет обменяться с «Барсой» нападающими ВЧЕРА В 05:03

Ванда обвинила форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины в том, что он разрушил семью «ради шлюхи» и намекнула на разрыв с Икарди.

В воскресенье Икарди отсутствовал на утренней тренировке «ПСЖ» – на него очень негативно повлияло решение Ванды покинуть Париж вместе с детьми.

Мауро увел Ванду у бывшего друга и одноклубника Макси Лопеса. У дамы осталось трое сыновей от первого брака и две дочери от Икарди.

Чемпионат Франции Икарди пропустил тренировку «ПСЖ» после обвинения в измене от Ванды 17/10/2021 В 15:03