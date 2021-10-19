Футболист «Нима», имя которого не называется, был задержан полицией по обвинению в сексе с несовершеннолетними проститутками.

На выходных игрок пошел в полицейский участок, чтобы сообщить об угоне автомобиля. По его словам, преступление совершили несколько девушек. В то же время несовершеннолетняя девушка попыталась продать украденную машину. Но люди, к которым она обратилась, забрали автомобиль и начали ей угрожать. Девушка испугалась и пришла в полицию.

Девушка сообщила полицейским, что за определенную плату занималась сексом с владельцем машины (следовательно, с футболистом «Нима»). Она сказала, что была вместе с еще одной несовершеннолетней и человеком старше 18 лет.

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После этого футболиста снова вызвали в полицию – на этот раз для того, чтобы взять под стражу. В его отношении было начато расследование по делу о сексуальных отношениях с несовершеннолетними, сообщает RMC Sport . Срок ареста был продлен до среды, из-за этого игрок пропустил матч «Нима» против «Аяччо» в понедельник.

По итогам сезона-2020/21 «Ним» финишировал на 19-м месте и вылетел из Лиги 1.

После 12-ти туров сезона-2021/22 «Ним» занимает 13-ю строчку в таблице Лиги 2.

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