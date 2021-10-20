Национальный регистр граждан Аргентины (RENAPER), который хранит личные данные, взломан хакером. Была похищена база с паспортными данными всего населения страны, которое составляет порядка 45 миллионов человек.

Данные из регистра обнаружились в твиттере: недавно зарегистрированный пользователь разместил фотографии паспортов и личные данные 44 аргентинских знаменитостей, в том числе президента страны Альберто Фернандеса и Лионеля Месси. Через некоторое время взломщик дал объявление на известном хакерском форуме, предлагая ознакомиться с личными данными любого пользователя из Аргентины. После резонансного обсуждения в СМИ, длившегося три дня, в правительстве подтвердили утечку, сообщает The Record

В открытом доступе оказались номер паспорта, дата выдачи и окончания его срока действия, код Trámite (уникальный идентификатор для доступа к госуслугам), идентификационное фото, полное имя, пол, домашний адрес и код социального страхования. Кто стоит за этим, до конца так и не выяснили, но власти подозревают ведомственных работников. Расследование показало, что в момент публикации в твиттере осуществлялись запросы к регистру через VPN-аккаунт местного Минздрава, однако там это не подтвердили.

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Серьезные утечки из государственных цифровых хранилищ Аргентины происходили и раньше – в 2017-м и 2019-м.

В тех случаях хакеры получали доступ к личным данным политиков и полицейских, но не всех граждан.

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