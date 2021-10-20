Опубликовано 20/10/2021 в 15:07 GMT

«Пари Сен-Жермен» намерен подписать новое соглашение с нападающим Килианом Мбаппе. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо находится в постоянном контакте с окружением 22-летнего футболиста.

В парижском клубе пытаются убедить Килиана остаться, чтобы не потерять его бесплатно. «ПСЖ» предложит французу краткосрочный контракт и готов гарантировать чемпиону мира трансфер в другой клуб через год, сообщает журналист Абдулла Булма в твиттере

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года. Он уже отклонил несколько предложений о переподписании, а сам клуб не продал Килиана в «Реал» минувшим летом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за парижан 11 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.

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