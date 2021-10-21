Жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара, похоже, простила футболисту измену. На это явно указывает новый сторис в инстаграме дамы.
«Я думаю о своей семье. О шлюхах подумает сама жизнь», – подписала фото Ванда.
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Икарди пропустит матч с «Лейпцигом» из-за расставания с Вандой
- Ранее прошла информация, что пара рассталась, вероятно, из-за измены со стороны Мауро.Сообщалось, что Икарди изменил Ванде с аргентинской актрисой Марией Эухенией Суарес.
- Мауро увел Ванду у бывшего друга и одноклубника Макси Лопеса. У нее трое сыновей от первого брака и две дочери от Икарди.
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