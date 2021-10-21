«Барселона» рассчитывает перехватить у мадридского «Реала» форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.
Мбаппе заявил, что хочет покинуть «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона-2021/22 и уже получил от «бланкос» предложение. В июле 2022-го француз станет свободным агентом и обойдется новому клубу в 0 евро, но самому футболисту придется выплатить солидный подписной бонус.
Источники газеты As сообщили, что в «Барселоне» намерены доверить сделку агенту Пини Захави, который сопровождал переход Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. В руководстве «сине-гранатовых» считают, что бюджет следующего года позволит заплатить Мбаппе 90 миллионов евро.
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На «Камп Ноу» полагают, что «Мадрид» предложит футболисту только 50 млн евро, и сумма из Каталонии больше привлечет Килиана. При этом «Реал» даст страйкеру более высокую зарплату, так как их финансовое состояние лучше, чем у «Барселоны». Официально переговоры по Мбаппе стартуют 1 января, когда у игрока останется полгода до истечения контракта с «ПСЖ», и он сможет договариваться о переходе в новую команду.
- Перед началом сезона-2021/22 «Барселона» лишилась шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси из-за превышения лимита по зарплатам и с трудом зарегистрировала в Ла Лиге трансфер Серхио Агуэро.
- Советник экс-президента «Барсы» Жозепа Бартомеу Жозеп Мария Мингелья сообщил, что Килиан Мбаппе был близок к переходу на «Камп Ноу» в 2017 году. Но после трансфера Неймара за 222 млн евро каталонцы выбрали Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» вместо Мбаппе.
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