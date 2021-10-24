Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес признался, что летом французский «Ренн» пытался заполучить его необычным способом – в переговорах участвовала знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек.
Сальма Хайек – соотечественница 23-летнего игрока сборной Мексики. Именно поэтому актриса и позвонила Альваресу. Но как голливудская мегазвезда связана с «Ренном»? Все очень просто: Сальма Хайек – жена владельца французского клуба Франсуа-Анри Пино.
«Она лично звонила мне и пыталась убедить переехать во Францию как известная мексиканская соотечественница. Это меня удивило и польстило, но мой выбор в пользу «Аякса» был предопределен, и я объяснил ей это.
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Сальма Хайек – великая и известная во всем мире актриса, она стала огромной звездой благодаря своим голливудским фильмам. Я отношусь к ней с огромным уважением. Она является примером того, как мексиканка боролась, чтобы быть там, где она находится сейчас», – приводит слова Альвареса Daily Mail со ссылкой на De Telegraaf.
- Эдсон Альварес перешел в «Аякс» из «Америки» летом 2019 года.
- Амстердамский клуб заплатил за 23-летнего игрока сборной Мексики 15 миллионов евро.
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