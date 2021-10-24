Фанатское объединение «Марселя» Massilia Socios Club объявило о готовящейся акции на матче с «Пари Сен-Жермен». По ходу игры болельщики планируют забросать поле купюрами с плачущим Лионелем Месси. Купюры символизируют катарские нефтедоллары.

«Давай поприветствуем Месси подобающим образом! Вот шаблон купюры, которую нужно распечатать, принести на стадион и разбросать по полю во время матча. Печатайте, делитесь друг с другом», – гласит сообщение в твиттере.

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В 2018 году Massilia Socios Club собирало средства для покупки «Марселя», но сделка так и не состоялась.

Матч «Марсель» – «ПСЖ» пройдет 24 октября и начнется в 21:45 (мск). Следите за нашей текстовой трансляцией.

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