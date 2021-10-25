Легендарный французский нападающий Тьерри Анри оценил старт карьеры Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Месси отрезан от команды и не слишком часто касается мяча. Я бы не сказал, что ему плохо в «ПСЖ», но я вижу, что он изолирован. Мне кажется, Месси приносит больше пользы, когда играет в центре. Не думаю, что он может делать разницу, действуя справа. Сейчас у Лео не самый удачный период, а в центре он может давать ритм.

Нужно найти решение, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе могли играть вместе. У меня нет точных данных с точки зрения тактики, но я думаю, что Лео имеет наименьшее влияние среди них троих. Месси мало участвует в атаках», – приводит слова Анри Marca

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За 4 матча в чемпионате Франции-2021/22 Лионель не забил ни одного мяча.

В Лиге чемпионов на счету аргентинского форварда 3 гола в трех играх.

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