Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио уверен, что нападающий Килиан Мбаппе перейдет в «Реал». По словам журналиста, у француза уже есть готовый контракт с мадридцами.

«Мбаппе решил рискнуть. Дело не в деньгах. И не в том, чтобы покинуть ПСЖ или Францию. Дело в том, что он ищет новый вызов и хочет играть в «Реале». Когда воля сильна, трудно передумать. У него уже есть контракт с «Реалом». Он не может поставить подпись до февраля. Только невероятный сюрприз может изменить это окончательное решение Килиана. Он уже определился», – приводит слова Ди Марцио Wett Freunde

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Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года. Он уже отклонил несколько предложений о переподписании, а сам клуб не продал Килиана в «Реал» минувшим летом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за парижан 12 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.

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