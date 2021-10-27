Футболиста «ПСЖ» обокрала проститутка в Булонском лесу в Париже 26 октября.

Игрок, чьи имя не уточняется, вечером проезжал на машине через Булонский лес. Когда он остановился на светофоре на красный свет, проститутка подсела к нему и украла из салона бумажник, в котором было 200 евро наличными, и телефон.

Ad

Затем преступница вроде бы попросила ее высадить в определенном месте, за что обещала вернуть телефон. По словам потерпевшего, который выполнил все условия, у дамы в руках был предмет, похожий на оружие, сообщает Le Point

Лига чемпионов УЕФА Суперлига не умерла. «Реал» и «Барса» воюют с УЕФА в судах 5 ЧАСОВ НАЗАД

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции после девяти игр, набрав 28 очков.

Чемпионат Франции У Мбаппе есть контракт с «Реалом» – подпишет в феврале (Ди Марцио) 20 ЧАСОВ НАЗАД