Ограбленным в Булонском лесу футболистом «Пари Сен-Жермен» оказался испанский полузащитник Андер Эррера. Спортсмен обратился в полицию и сообщил, что его ограбил трансвестит.

Об этом сообщает 20 minutes. Эррера рассказал полиции, что грабитель сел на пассажирское сиденье машины без разрешения – он держал в руке предмет, похожий на оружие. Трансвестит забрал у Эрреры телефон и бумажник с 200 евро. Бандит обещал вернуть игроку телефон, если испанец высадит его в определенном месте, пишет Le Point.

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Ранее французские медиа сообщали, что игрока «ПСЖ» ограбила проститутка. Булонский лес считается популярным местом среди парижских преступников. С 2013 года там убили около 10 проституток.

Инцидент случился вечером 26 октября.

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