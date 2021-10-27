Ограбленным в Булонском лесу футболистом «Пари Сен-Жермен» оказался испанский полузащитник Андер Эррера. Спортсмен обратился в полицию и сообщил, что его ограбил трансвестит.
Об этом сообщает 20 minutes. Эррера рассказал полиции, что грабитель сел на пассажирское сиденье машины без разрешения – он держал в руке предмет, похожий на оружие. Трансвестит забрал у Эрреры телефон и бумажник с 200 евро. Бандит обещал вернуть игроку телефон, если испанец высадит его в определенном месте, пишет Le Point.
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- Ранее французские медиа сообщали, что игрока «ПСЖ» ограбила проститутка. Булонский лес считается популярным местом среди парижских преступников. С 2013 года там убили около 10 проституток.
- Инцидент случился вечером 26 октября.
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Кстати, в 2021-м скромный Эррера уже участвовал в другом скандале
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