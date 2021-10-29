В «Пари Сен-Жермен» сложилась странная ситуация: клуб лидирует в чемпионате Франции и в группе Лиги чемпионов, но вокруг команды нет позитивного инфошума. «Париж» на семь очков опережает ближайшего преследователя по Лиге 1, в ЛЧ обыграл прошлогоднего финалиста и фаворита нового розыгрыша «Манчестер Сити» – так в чем проблема?

В январе «ПСЖ» назначил главным тренером Маурисио Почеттино. Аргентинец сменил немца Томаса Тухеля, у которого была похожая карьерная траектория. Оба коуча заявили о себе в небольших клубах топовых европейских чемпионатов (Поч – в «Саутгемптоне», Томас – в «Майнце») и пошли на повышение внутри лиги в команды посерьезнее, но без имперских амбиций (в «Тоттенхэм» и «Боруссию» соответственно).

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Эксперимент французов с Тухелем провалился: тренер оказался слишком вспыльчивым и самовольным для авторитарных катарцев. Почеттино выглядел логичным вариантом для развития проекта: в резюме Маурисио тоже не было серьезных трофеев, но он на протяжении нескольких сезонов стабильно доказывал компетентность, на равных конкурируя с гигантами АПЛ и Европы в ограниченных условиях «шпор». То же проделал с «Дортмундом» Томас до переезда в Париж.

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Маурисио Почеттино Фото: Getty Images

Вторую половину прошлого сезона аргентинец только вкатывался, и боссы простили ему неважные результаты и вялую игру. Клуб упустил чемпионство всего во второй раз с 2013 года, а в Лиге чемпионов вчистую слил «Манчестер Сити» полуфинал – единственным трофеем остался Кубок Франции. В полноценной кампании с предсезонкой никаких отмазок быть не может, и к Почу появились вопросы у игроков и руководства – у команды куча проблем.

Россыпь топов, которых некуда ставить

Летом ставки серьезно повысились, «ПСЖ» сыграл на пандемийных денежных потерях конкурентов и стащил лидеров у многих грандов Европы. «Барселона» лишилась Лионеля Месси, «Реал» отпустил Серхио Рамоса, «Ливерпуль» не наскреб денег на продление Жоржиньо Вейналдума, «Интер» закрыл долги продажей Ашрафа Хакими, а «Милан» попрощался с Джанлуиджи Доннаруммой. Из перечисленных звезд клуб заплатил только за марокканца, остальные пришли бесплатно.

Номинально прокачка состава – плюс для любого тренера, но чем круче возможности, тем выше ответственность. По оценке Transfermarkt, у «ПСЖ» второй по стоимости состав Европы после «Сити», причем звезды «Парижа» вроде Месси и Рамоса уже явно прошли пик, и их цена далека от показателей прошлых лет. Французы провели одну из самых крутых трансферных кампаний в истории, и спрос будет в первую очередь с Почеттино – выбирал он пришедших игроков или нет.

Презентация дримтим «ПСЖ»: Ашраф Хакими, Джини Вейналдум, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Лионель Месси Фото: Getty Images

Transfermarkt относит к первой команде «ПСЖ» 36 футболистов – больше нет ни у одного клуба из топ-100 самых дорогих по стоимости состава. Только за вратарскую позицию рубятся пять человек. Рамос все еще не дебютировал за «Париж» из-за травмы, а Вейналдум и Доннарумма регулярно полируют лавку.

Нидерландец открыто заявил, что не ожидал подобного расклада: «Не могу сказать, что полностью счастлив – ситуация отличается от того, что я ожидал. Я много играл в последние годы, всегда был в форме и отлично справлялся. Это что-то новое для меня, нужно привыкнуть. Я очень ждал нового шага, а потом случилось вот это. Пока все очень сложно».

Звездная атака не забивает

Атака из Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси – мечта любого игрока в FIFA, но в оффлайн-футболе трио пока не впечатляет. За всех отдувается Мбаппе, который, похоже, проводит последний сезон во французской столице. Килиан настрелял в чемпионате и Лиге чемпионов шесть мячей, второй и третий бомбардиры команды – номинальные опорники Андер Эррера и Идрисса Гуйе, обоим по 32 года. Месси начал играть не со старта сезона, но все же аргентинец делит четвертую строчку по голам с защитником Хакими и запасным страйкером Икарди. У Неймара вообще один гол за восемь матчей.

Основной фокус на Месси. Лучший футболист вселенной вознес и без того немалую популярность команды и заставил следить за ней даже тех, для кого чемпионат Франции был второсортным зрелищем. Пока Лео очень далек от своих лучших образцов – с игры он забил всего два мяча, а воссоединение с Неем не дает ожидаемых плодов.

Недовольство игроков и руководства

Тактические проблемы не только с Месси. Французский журналист Абдулла Болма поделился инсайдом: остальные футболисты клуба не всегда понимают, чего Почеттино от них хочет, а катарское руководство «ПСЖ» разочаровано в игре команды, несмотря на неплохие результаты на старте сезона.

За время работы аргентинца со «шпорами» к Маурисио не было подобных претензий, но бывший страйкер сборной Италии Антонио Кассано продублировал инфу о недовольстве футболистов методами коуча и напророчил ему скорую отставку: «Почеттино в «ПСЖ» осталось недолго. Я слышал о нем нехорошие вещи. Он отличный парень, но не уделил тактике ни минуты, и команда просит его об этом. Он советуется с футболистами по плану игры. Я не могу в это поверить».

Маурисио Почеттино и Неймар («ПСЖ») Фото: Getty Images

Медийность клуба и внимание прессы

Последняя особенность «Парижа», к которой Поч оказался не готов – масштаб клуба и связанные с ним медийные издержки. На прошлых местах он тихо делал свою работу, добивался результатов и иногда добродушно отрывался на интервью. Теперь же приходится отвечать на вопросы о конфликте Икарди с Вандой, разборках с Месси и прочих вещах, которые интересуют желтую прессу и не имеют отношения к футболу.

Лео дебютировал на «Парк де Пренс» в игре против «Лиона» в Лиге 1 и был заменен на 76-й минуте. Уходя с поля, он одарил Почеттино максимально уничижающим взглядом, мгновенно поползли слухи о разладе между соотечественниками. Поч заверил, что дело в простой предосторожности, и между ними с Месси все в порядке, но осадок остался – не каждый коуч может позволить себе усадить форварда.

Бывший партнер Лео по «Барселоне» Тьерри Анри отметил проблему адаптации футболиста в новой команде. По мнению француза, у шестикратного обладателя «Золотого мяча» нет привычного влияния на игру: «Он изолирован, он меньше владеет мячом. Я бы не сказал, что ему грустно, но он сам по себе. Я предпочитаю видеть его посредине. Мне кажется, Лео не место на правом краю: в середине он может диктовать темп. Нужно что-то придумать, чтобы заставить Мбаппе, Неймара и Месси заиграть».

Лионель Месси, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Вопросы к использованию лучшего игрока мира есть не только у Анри – авторитетное французское издание L'Equipe тоже подвергает видение коуча сомнению. Влиятельное медиа отмечает, что за 10 месяцев в команде Маурисио не добился ощутимого прогресса, а команда страдает на обоих концах поля. Поча открыто спрашивают на пресс-конференциях, не думает ли он передвинуть Месси в центр – тренер отделывается общими фразами об универсализме Лео и допускает смену позиции игрока. Похоже, коуч готов прогнуться под критиков.

Есть сомнения, что Почеттино доработает в Париже полный год. Он приходил в клуб в статусе одного из самых перспективных тренеров Европы, но россыпь звезд в составе, внимание к команде и суперамбициозное руководство пока его перемалывают. У «ПСЖ» проблемы, и богатые владельцы в таких ситуациях обычно не слишком терпеливы. Скоро Маурисио может подвернуться вариант с возвращением в Англию, Уле-Гуннар Сульшер в паре матчей от увольнения из «МЮ». Не факт, что тренер согласится: парижский опыт многому его научил.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи с недавнего времени имеет еще больше влияния на УЕФА. Скорее всего, функционер раньше остальных узнает о новом формате финансового фэйр-плей, если не примет участия в его формировании.

С такими ресурсами у босса «Парижан» будут все шансы устроить Европе ад посерьезнее Суперлиги – и есть причины этого бояться.

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