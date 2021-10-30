Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси снова не забил в чемпионате Франции и установил личный антирекорд.

Аргентинец был заменен на Мауро Икарди в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против «Лилля» – к тому моменту «Париж» проигрывал дома со счетом 0:1. Статистика Лео в чемпионате Франции-2021/22: 5 матчей, 0 голов, 0 голевых передач.

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Как сообщает статистический портал Squawka, Месси остался без забитых мячей и ассистов в чемпионате к началу ноября впервые с сезона-2005/06. Тот сезон был вторым в профессиональной карьере аргентинца.

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Также Лео установил антирекорд по количеству безголевых ударов в нынешнем сезоне в Лиге 1. Форвард пробил по воротам больше всех в чемпионате – 15 раз. Но лишь 4 удара достигли створа ворот, констатирует Opta.

Главный вопрос к коучу «Парижа» Маурисио Почеттино после финального свистка был связан с причиной столь ранней замены Месси, ведь однажды это уже приводило к небольшому конфликту между игроком и тренером. Но Маурисио заявил, что убрал Лео с поля из-за небольшой травмы.

«Нам нужно подождать. Мы посовещались с врачами в перерыве, и Лео покинул поле в качестве меры предосторожности. Он не мог больше играть. Надеемся, что повреждение не серьезное, и он будет доступен для участия в следующем матче», – сказал Почеттино.

Лионель Месси в матче «Пари Сен-Жермен» – «Лилль» Фото: Getty Images

После замены Месси «ПСЖ» дожал «Лилль» – 2:1. Главным героем матча стал Анхель ди Мария: на 74-й минуте он ассистировал Маркиньосу, который сравнял счет. А за две минуты до конца основного времени аргентинец забил победный мяч.

Незадолго до игры с «Лиллем» игрока «ПСЖ» ограбил трансвестит. Позже имя футболиста стало известно.

Подробно о бардаке в «ПСЖ» мы писали здесь. Почеттино совершенно не справляется с Месси, Неймаром и Мбаппе.

Источники: Squawka, Opta, Culture PSG

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